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В Подмосковье продлены сроки подачи заявки на получение поддержки для фермеров

Для КФХ и сельскохозяйственных производственных кооперативов, производящих молочную продукцию, продлены сроки подачи заявок по программе: «Оператор системы маркировки «Честный знак», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Фермерам предлагается две программы поддержки: первая подразумевает компенсацию 50% затрат на маркировочное оборудование; вторая — предлагает выгодные поставки готовых комплектов расходников для маркировки.

Типовые комплекты уже успешно протестированы и рассчитаны на термотрансферные принтеры любого производителя. Комплекты включают в себя универсальную полипропиленовую этикетку и термотрансферную ленту.

Заявки на компенсацию и на комплекты можно подать до 1 июля 2024 года.

С 1 сентября стартует обязательная маркировка молочной продукции для фермеров — к этому времени должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению на товары с подачей отчета о нанесении, оплате кодов и вводу в оборот, а также реализована регистрация в системе маркировки.

Узнать условия и воспользоваться программами поддержки можно на сайте «Честного знака».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.