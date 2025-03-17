В Подмосковье привели в порядок дворы и отремонтировали детские площадки за неделю

На территории Московской области инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с УК осуществляет ремонт асфальтового покрытия, детских игровых площадок и мест общего пользования в домах. Так, с 10 по 14 марта прошли работы по приведению территорий в порядок в ряде муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Солнечногорске на Лесной улице выполнен ремонт входной группы дома № 9. В Красногорске на улице Вилора Трифонова, Пришвина и Дежнева эвакуировано 7 транспортных средств, припаркованных в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». На территории Балашихи выполнен ремонт детской и спортивной площадок вблизи дома № 8 по улице Победы и дома № 5 по улице Майкла Лунна.

В Наро-Фоминске проведены работы по опиловке сухостоев на улицах Карла Маркса и Школьной. В Ступино установлены новые баки на контейнерных площадках в селе Разиньково и Шугарово и в поселке Михнево. На территории Одинцовского городского округа в Голицыно проведен ремонт малых архитектурных форм вблизи дома № 50А на Пролетарском проспекте. В Реутове устранены локальные выбоины на внутриквартальных проездах по улице Гагарина, Лесной и Молодежной. В Чехове выполнен ремонт мест общего пользования в холле дома № 84/1 на улице Московской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы.

По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.