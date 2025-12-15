В Подмосковье приведут в порядок более 25 тысяч гектаров леса к 2027 году

В Московской области за три года планируют провести санитарные рубки и уход за лесами на площади 25,5 тыс. га, чтобы снизить риск пожаров и сохранить экосистему, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Леса занимают 42% территории Московской области, и их поддержание в хорошем состоянии критически важно для региона. Основные угрозы — насекомые-вредители, сухостой, валежник и бытовой мусор, которые увеличивают риск пожаров и нарушают экосистему. Для сохранения лесов проводят санитарную очистку, удаляют больные и сухие деревья, борются с патогенами и высаживают новые деревья.

Губернатор Андрей Воробьев обсудил вопросы экологии и ухода за лесами с руководством правительства и главами округов. В этом году стартовала программа «Чистый и здоровый лес», в рамках которой впервые в пилотном режиме проводят рубки ухода. За три года планируется привести в порядок 25,5 тысячи гектаров леса, особенно в Одинцовском, Истринском, Можайском, Сергиево-Посадском, Егорьевском и Солнечногорском округах.

В 2024 году санитарные рубки проведены на 6 тысячах гектаров, в 2025 году планируется обработать 6,5 тысячи гектаров, а в 2027 году — 8 тысяч гектаров. Приоритет отдают участкам рядом с населенными пунктами и вдоль крупных дорог. По словам председателя комитета лесного хозяйства Алексея Ларькина, 80% участков для санитарных рубок определяют по обращениям жителей.

Рубки ухода направлены на улучшение породного состава и устойчивости лесов. В 2024 году такие работы провели на 500 гектарах, а в 2025–2027 годах планируется обработать еще 5 тысяч гектаров. В регионе ежегодно восстанавливают больше лесов, чем вырубают, а за 10 лет площадь новых насаждений превысила вырубку на 60%. Регулярно проходят экологические акции «Чистый лес», «Лес будущего», «Сад памяти».

Директор Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства Виктор Сидоренков отметил, что изменение климата и засухи усиливают угрозу для темнохвойных лесов, поэтому важно высаживать смешанные и сосновые насаждения для их замещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.