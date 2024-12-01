В Подмосковье приступили к праздничному украшению подъездных групп и дворов

Управляющие компании совместно с неравнодушными гражданами украшают входные группы многоквартирных домов и детские площадки яркой мишурой и гирляндами. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Например, композиция из светящихся снеговиков и оленей уже радует жителей одного из дворов городского округа Красногорска, а в Лобне приступили к установке праздничных елей на придомовых территориях.

В случае, если вы хотите преобразить и украсить свой двор к праздникам, например, установить ель или нарядить подъезд, обратитесь с таким предложением в свою управляющую компанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.