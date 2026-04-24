В Подмосковье приставы взыскали 929 тыс руб долга по алиментам

Судебные приставы Подмосковья взыскали с жителя региона 929 тыс. рублей задолженности по алиментам после достижения ребенком совершеннолетия и возбуждения нового исполнительного производства. Долг рассчитали исходя из средней зарплаты по региону, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

По решению суда мужчина обязан был ежемесячно перечислять на содержание ребенка четверть всех доходов. Исполнительное производство в Королевском городском отделении судебных приставов прекратили после достижения ребенком совершеннолетия на основании статьи 120 Семейного кодекса РФ.

При этом за время производства образовалась задолженность, поскольку должник не выплачивал алименты. Он официально не работал, поэтому сумму долга рассчитали исходя из средней заработной платы по региону. Она составила 929 тыс. рублей. После вынесения постановления о расчете задолженности приставы возбудили новое исполнительное производство.

Сотрудник службы применил комплекс мер принудительного взыскания. Взыскание обратили на средства на банковских счетах должника, также ему начислили исполнительский сбор в размере 65 тыс. рублей. После официального трудоустройства мужчины пристав направил работодателю постановление об удержании средств из зарплаты. Ежемесячно удерживалось 50% всех доходов, включая зарплату и иные поступления на счета.

В результате задолженность по алиментам полностью погашена.

