В Подмосковье приставы принимают сообщения о коррупции

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области напомнило жителям региона о возможности сообщить информацию о коррупционных проявлениях. Профилактикой и выявлением таких нарушений занимается отдел собственной безопасности.

Сотрудники подразделения проводят работу по предупреждению коррупционных действий как среди судебных приставов, так и среди граждан — должников и взыскателей. Ключевая задача телефона доверия — защита законных прав и интересов жителей.

При наличии сведений о коррупционной составляющей гражданам рекомендуют направлять устные или письменные обращения в отдел собственной безопасности по электронной почте osb@r50.fssp.gov.ru или по телефону доверия +7 (498) 569-08-70.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, «выездные администрации». И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.