В Подмосковье приставы не смогут арестовать авто многодетных семей

В Подмосковье с 3 апреля 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые расширяют перечень имущества, защищенного от взыскания по исполнительным документам. Новые нормы направлены на защиту прав многодетных семей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Федеральный закон от 23.03.2026 № 67-ФЗ внес изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Документ расширил список имущества, на которое судебные приставы не вправе обращать взыскание.

Согласно поправкам, теперь нельзя арестовать единственное транспортное средство многодетной семьи. Также под защитой находятся земельные участки, предоставленные должнику в рамках социальной поддержки многодетных семей, и доля должника в праве на такой участок.

Исключение составляют случаи, когда имущество находится в ипотеке и по закону на него может быть обращено взыскание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.