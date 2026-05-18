В Подмосковье приставы изъяли 2 661 запрещенный предмет в судах

С начала 2026 года судебные приставы выявили 2661 попытку проноса запрещенных предметов в здания судов Московской области и составили более 140 административных протоколов. В перечень изъятого вошли оружие, ножи и другие опасные предметы, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов регулярно пресекают попытки проноса запрещенных предметов. В их обязанности входит поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности посетителей и сотрудников судов.

Один из жителей Подмосковья попытался пронести на заседание травматическое оружие. Он отрицательно ответил на вопрос о наличии запрещенных предметов, однако обман раскрыли. В отношении мужчины составили протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф от одной до трех тысяч рублей.

Другой посетитель пришел в суд с ножом, спрятанным в трости. Он сразу сообщил приставам о наличии предмета. На время его пребывания в здании суда трость-нож изъяли и поместили в ячейку для хранения.

В здания судов запрещено приносить огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые, наркотические, токсические и легковоспламеняющиеся вещества, бытовые газовые баллоны, алкоголь, а также велосипеды и другие транспортные средства, за исключением средств реабилитации инвалидов. Под запрет также подпадают агитационные материалы и иные предметы, представляющие угрозу безопасности. Полный перечень размещен на информационных стендах в судах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.