В Подмосковье принят закон, расширяющий понятие ветэкспертизы для безопасности продукции

В Московской области принят проект закона, который приведет региональные нормы в соответствие с изменениями, внесенными в декабре 2024 года в Федеральный закон «О ветеринарии». Они уточняют виды продукции и сырья, которые подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе, а также устанавливают запрет на их реализацию и использование в случае, если исследования не проводились. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Согласно законопроекту, в целях подтверждения безопасности в ветеринарном отношении с 1 сентября этого года необходимо проводить ветсанэкспертизу кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья. В ином случае, данная продукция не будет допущена к реализации и использованию. Кроме этого, проектом закона предлагается изложить в новой редакции понятие «ветеринарно-санитарная экспертиза», уточнив виды продукции животного и растительного происхождения, подлежащие обязательным исследованиям», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Принятые изменения позволят усилить контроль за качеством и безопасностью сырья, а также продукции растениеводства и животноводства, представленных на рынках региона. Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.