В Подмосковье принят закон о запрете продажи бензина детям

По предложению «Единой России» Мособлдума приняла закон о запрете продажи горюче-смазочных материалов несовершеннолетним на территории Московской области. Инициатива была озвучена в марте на круглом столе фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, где были обсуждены меры по ужесточению контроля за ездой несовершеннолетних на питбайках (спортивных мотоциклах). Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба партии.

«Мы видим тревожную динамику по дорожно-транспортным происшествиям с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы. Наша главная задача – защитить жизнь и здоровье детей. Это необходимый шаг для наведения порядка на подмосковных дорогах», – рассказал секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Принятый закон вводит прямой запрет на продажу бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов лицам, не достигшим 18 лет. Исключение сделано только для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами, при предъявлении водительского удостоверения. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя – отказывать в отпуске топлива.

Питбайки с двигателем классифицируются как спортивный инвентарь. Их использование разрешено только на специальных спортивных трассах и треках. Однако это не останавливает подростков и их родителей: продажи питбайков растут, а вместе с тем и риск аварий. Усугубляет ситуацию и неприспособленность этой техники к дорожным условиям: у нее нет фар, габаритов, поворотников и звукового сигнала.

Статистика ГИБДД фиксирует тревожную динамику по ДТП с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы. За последние три года их число увеличилось в 4 раза. Так, в 2023 году зафиксировано 150 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 80 человек получили ранения. В 2024-м — 233 ДТП и 86 раненых. За период 2025 года произошло 290 ДТП, в которых пострадали 147 несовершеннолетних. При этом увеличивается не только число аварий, но и количество погибших и пострадавших детей.

После вступления закона в силу в подмосковном КоАПе будет предусмотрена ответственность за нарушение запрета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу топлива.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.