В Подмосковье приняли региональный стандарт благоустройства территорий

В разных городах Подмосковья территории обустраиваются согласно общим правилам. В целях этого в регионе был принят региональный стандарт благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Стоит отметить, что стандартизация не способствует унификации и не делает все проекты одинаковыми. Она помогает контролировать количество объектов, их стоимость, количество элементов и качество выполнения работ.

На различные типы объектов разработаны разные подходы к решению. К примеру, для некоторых набережных были разработаны специальные прогулочные дорожки, которые сделаны из металлических и деревянных настилов, которые сохраняют природный ландшафт.

Лесные парки также имеют дорожки, но они сделаны из другого материала — экологического гранитного отсева. Во всех парках обязательно создают детские и спортивные площадки, места отдыха, обустраивают входные группы и административно-хозяйственные зоны. Установлено важное правило: если на территории, которая благоустраивается, имеется старый фонтан, его необходимо сохранить и восстановить.

«Стандарт содержит в себе основные рекомендации по созданию элементов благоустройства, а также требования к оснащению игровых и спортивных площадок для детей и подростков», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин

Согласно стандарту, в перечне присутствуют скамейки и навесы для отдыха, урны, качели, паркинги для велосипедов и т. д. Их характеристики также прописаны в стандарте.

Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал губернатор.