В Подмосковье приняли более 4 тыс отчетов экоконтроля за 2025 год

В Московской области завершился прием отчетов о производственном экологическом контроле за 2025 год. В министерство экологии поступило более 4 тыс документов от предприятий и предпринимателей, их анализируют специалисты ведомства, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Отчеты представили юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие на объектах I, II и III категорий негативного воздействия на окружающую среду. Эти данные позволяют оценить экологическую обстановку в регионе и спланировать дальнейшие надзорные мероприятия.

«Кому-то это направление работы может показаться формальным, однако оно имеет принципиальное значение для каждого жителя Подмосковья. Производственный экологический контроль — один из важнейших инструментов мониторинга и общего контроля негативного воздействия на окружающую среду», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Министр добавил, что по итогам отчетной кампании выявляют организации, которые до сих пор не поставили объекты негативного воздействия на государственный учет. Он подчеркнул, что рост числа отчитывающихся компаний свидетельствует об увеличении экологической ответственности бизнеса.

Также природопользователи обязаны вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в предусмотренных законом случаях. Средства направляют на ликвидацию накопленного экологического вреда и другие природоохранные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.