В Подмосковье приняли более 21 тысячи заявлений на брак в 2026 году

Более 21 тысячи заявлений на регистрацию брака в 2026 году подали жители Подмосковья. Пары заранее бронируют даты в дворцах бракосочетания и на выездных площадках, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В регионе подвели предварительные итоги кампании по приему заявлений на регистрацию брака. В этом году молодожены активно выбирают не только традиционные ЗАГСы, но и выездные локации — сейчас в области доступно более 80 таких площадок.

«Более 21 тысячи заявлений уже поступило от пар, планирующих узаконить свои отношения в этом году. Отрадно, что в топе не только традиционные ЗАГСы, но и наши выездные площадки — их сейчас более 80. В этом году особенно популярны „Патриот“ и усадьба Гребнево. Мы стараемся, чтобы у жителей Подмосковья была возможность заключить брак в любом уголке региона», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Он отметил, что лидером по числу заявлений стал июнь — на первый летний месяц пришлось более 4 тысяч обращений. Стабильно высоким остается спрос на дворцы бракосочетания и торжественные залы ЗАГС. В числе самых востребованных — Дворец бракосочетания №1 в Барвихе, ЗАГС Раменского округа, отделы в Железнодорожном, Мытищах и Королеве.

Среди выездных площадок наибольшей популярностью пользуется зал торжеств в парке «Патриот». В десятку также вошли ARTILAND, усадьба Гребнево, парк имени Олега Степанова в Серпухове, спорткомплекс «Юность», центр «Дубровицы» в Подольске, парк «Елочки» в Домодедове, парк-отель «Софрино», парк имени Талалихина и Серпуховский историко-художественный музей.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», а список выездных площадок доступен на сайте wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков.

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.). Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.