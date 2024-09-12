В Подмосковье приглашают на обучение по запуску проектов ГЧП

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области проводит обучение для государственных гражданских слушателей правительства Московской области и представителей местных администраций по программе «Государственно-частное партнерство в управлении городским хозяйством: от идеи до заключения». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обучающая программа повышения квалификации будет проходить в период с 11 сентября по 30 октября 2024 года. Продолжительность программы — 56 академических часов.

«Государственно-частное партнерство — важный инструмент социально-экономического развития нашего региона. На сегодняшний день в Подмосковье заключено 48 соглашений ГЧП на общую сумму почти 400 млрд рублей. Это соглашения в самых разных отраслях — от дорожного строительства и концессий в сфере ЖКХ до IT проектов. Каждое соглашение — это огромный объем работы со стороны всех участников: инвестора, правительства, муниципалитетов и так далее. Поэтому важно, чтобы вопросами ГЧП на местах занимались подготовленные специалисты. Наша образовательная программа позволит госслужащим получить необходимую квалификацию в вопросах ГЧП, что повысит эффективность работы региона в целом по этому направлению», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках обучения участников программы ждет 3 очных модуля и межмодульная работа с ведущими экспертами рынка ГЧП. Программа позволит изучить все этапы подготовки инвестиционного проекта с государственным участием — от идеи до запуска. Для этого все участники обучения будут поделены на проектные команды, каждая команда будет работать над собственным проектом.

30 октября 2024 года концепции инвестиционных проектов Московской области, подготовленные в рамках образовательной программы, будут представлены в формате роуд-шоу представителям экспертного сообщества, финансирующих организаций и потенциальным инвесторам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.