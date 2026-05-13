В Подмосковье пресекли нарушения на заповедных территориях

Проверки особо охраняемых природных территорий и водоохранных зон прошли в нескольких округах Подмосковья. Инспекторы выявили восемь нарушителей и предотвратили сброс отходов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Совместные рейды провели специалисты регионального минэкологии, сотрудники полиции, представители администраций муниципалитетов и дружинники. Они обследовали ООПТ «Комплексы гнезд рыжих лесных муравьев лиственной расы» и «Горковский» в Домодедове, «Красностанское Москворечье» в Рузском округе, «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение», «Икшинский овраг» и «Система оврагов у ст. Морозки» в Дмитровском округе, «Гуслицкий» в Орехово-Зуевском, «Парк Волхонка» и «Озеро Бисерово» в Богородском, а также «Парк в поселке Новый быт» в Чехове. Кроме того, проверены водоохранные зоны Рузского водохранилища и реки Москва в Одинцовском округе.

В ходе обследований выявили пятерых водителей, припарковавших автомобили в водоохранных зонах, и троих граждан, нарушивших режим особой охраны на заповедных территориях. Полицейские также задержали мужчину при попытке сбросить отходы в границах ООПТ.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Дополнительно участники рейдов провели 29 профилактических бесед с жителями и раздали информационные материалы с разъяснениями действующих ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.