В Подмосковье прекращена деятельность 35 нелегальных шиномонтажей

Почти 4 тыс. шиномонтажных мастерских включены в план на проверку в Подмосковье на соблюдение земельного законодательства. Нарушения выявили в 412 местах, где бизнес ведется нелегально — земля используется не по целевому назначению. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«По результатам работы муниципальных земельных инспекторов закрыто 35 нелегальных пунктов шиномонтажа. Вместе с тем, действующие нормы права позволяют владельцам участков скорректировать вид разрешенного использования земли и продолжить работу легально. 27 владельцев воспользовались этой возможностью и привели статус своей недвижимости в соответствие с осуществляемым видом деятельности — оказанием услуг шиномонтажа», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наиболее успешно выполняют эту работу городские и муниципальные округа Рузский, Щелково, Кашира, Лосино-Петровский и Коломна.

К примеру, в Рузском округе уже закрыты три незаконно действующие шиномонтажные мастерские. Один из таких нелегальных бизнесов был выявлен инспекторами в деревне Таблово. Вид разрешенного использования участка предназначен для строительства магазина, вместо этого построен шиномонтаж. В Щелковском округе также прекращена деятельность 3 дорожных сервисов, один из них был расположен в г. Щелково на тер. Агрохим. ВРИ участка — производственная деятельность, что никак не предполагает услуги шиномонтажа.

При обнаружении незаконного шиномонтажа инспекторы МЗК выдают предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства. После выдачи предостережения проводится повторная проверка. Если нарушения не исправлены, принимаются меры уже административного воздействия. Выявление и устранение нелегального бизнеса дорожного сервиса является важной задачей, направленной на поддержание порядка и соблюдение законов в регионе. И такая работа продолжится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.