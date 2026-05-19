В Подмосковье предупредили о схеме СМС-бомбинга мошенников

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме кибермошенничества — СМС-бомбинге, при котором на телефон жертвы массово поступают коды и уведомления для создания паники. Злоумышленники рассчитывают на стресс и пытаются выманить конфиденциальные данные, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

СМС-бомбинг — это атака, при которой человеку одновременно приходят десятки сообщений с кодами от банков, портала «Госуслуги» и других сервисов. Параллельно могут поступать звонки от якобы специалистов, предлагающих «помощь», а также уведомления о взломе аккаунтов и фишинговые ссылки.

Цель схемы — психологическое давление. В состоянии паники человек чаще совершает ошибки и может передать злоумышленникам коды подтверждения и другие персональные данные. Для рассылки мошенники используют автоматизированные системы и нередко базы телефонных номеров, полученные из утечек.

Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют не публиковать номер телефона в открытом доступе, подключить антиспам-фильтры, использовать виртуальные номера для регистрации на сайтах и включить уведомления о входе в аккаунты. Также можно установить самозапрет на оформление кредитов через портал «Госуслуги».

Если атака уже началась, не следует переходить по ссылкам и сообщать коды из сообщений. Необходимо проверить банковские операции и при необходимости связаться с банком. При потере доступа к «Госуслугам» следует незамедлительно обратиться в МФЦ. В случае ущерба нужно подать заявление в полицию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.