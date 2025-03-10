В Подмосковье предупредили о наказании за порчу и осквернение памятников войны

Отдел МВД по г. о. Серебряные Пруды информирует, что на территории муниципалитета находится 25 памятных мест. В их числе — братские могилы, обелиски, памятные камни, стелы. Они играют большую роль в деле сохранения историко-культурного наследия, увековечения памяти героев-земляков и патриотического воспитания подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В таких крупных населенных пунктах округа, как поселки Серебряные Пруды, Успенский, Дмитриевский, села Узуново, Петрово, Подхожее, Крутое, Мочилы, деревня Шеметово расположены мемориалы в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В п. Серебряные Пруды рядом с Центральным домом культуры установлен бюст прославленного земляка, дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова. Напротив находится комплекс памяти воинов-серебрянопрудцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны, а также погибших в локальных войнах и военных конфликтах.

Здесь же, в п. Серебряные Пруды, расположена братская могила, где в 1952 году были перезахоронены воины, погибшие в ходе освобождения Серебряных Прудов от немецко-фашистских захватчиков.

Особое значение для сотрудников правоохранительных органов г. о. Серебряные Пруды имеет памятный камень, установленный на месте гибели милиционеров Ивана Богдашова и Николая Окунькова. Они погибли смертью храбрых в бою с гитлеровцами в декабре 1941 года.

Полиция уведомляет, что за неправомерные действия в отношении объектов воинской славы предусмотрена уголовная ответственность по ст. 243.4 УК РФ. К культурным объектам, защищаемых положениями ст. 243.4 УК РФ, относятся:

воинские захоронения;

памятники, стелы, обелиски, другие мемориальные сооружения или объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященные дням воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий);

памятники, другие мемориальные сооружения или объекты, посвященные лицам, защищавшим Отечество или его интересы.

В качестве наказания за противоправные действия предусмотрен штраф до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы сроком до 3 лет.

То же деяние, совершенное группой лиц, либо с применением насилия (с угрозой его применения), наказывается штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.