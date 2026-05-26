В Подмосковье предупредили о мошенничестве с конкурсами рисунков

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с благотворительными конкурсами детских рисунков. Аферисты рассылают сообщения в мессенджерах от имени знакомых и просят проголосовать по ссылке, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Злоумышленники пишут пользователям в мессенджерах, представляясь их друзьями или знакомыми. В сообщении они просят уделить несколько минут и поддержать ребенка родственников, который якобы участвует в благотворительном конкурсе рисунков.

К письму прикрепляют ссылку для голосования. Переход по ней может привести на фишинговый сайт. В результате пользователь рискует скачать вредоносное программное обеспечение, которое откроет мошенникам доступ к устройству и личным данным.

В управлении призвали жителей региона быть внимательными и не переходить по сомнительным ссылкам, даже если сообщение пришло от знакомого человека. Специалисты рекомендуют дополнительно проверять информацию и связываться с отправителем напрямую.

