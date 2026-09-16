В Подмосковье предупредили о мошенничестве от имени медсестры и «Госуслуг»

Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило жителей о двухэтапной схеме мошенничества: злоумышленники представляются медсестрой, а затем сотрудником «Госуслуг» и выманивают код из СМС, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Мошенники используют в мессенджерах двухэтапную схему обмана. Сначала они представляются медсестрой из поликлиники и под предлогом обновления данных медицинской карты спрашивают у собеседника рост, вес, жалобы и самочувствие.

После этого аферисты сообщают, что для подтверждения обновления данных поступит звонок, и просят переслать номер, с которого позвонят. Затем жертве звонит другой злоумышленник, представляясь сотрудником «Госуслуг», и сообщает о якобы попытке входа в аккаунт.

Для «защиты» личного кабинета мошенник просит назвать код из СМС. Получив его, злоумышленники могут получить доступ к персональным данным, документам и привязанным сервисам.

Операторы поддержки «Госуслуг» никогда не запрашивают пароли и коды из СМС. Медицинские учреждения также не собирают данные карты в переписке и не просят передавать сведения о входящих звонках. Любые подобные сообщения и звонки следует считать признаком мошенничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.