В Подмосковье предпринимателям напомнили о регистрации аттракционов

Предпринимателям Московской области напомнили о необходимости регистрировать аттракционы до ввода их в эксплуатацию. Подать заявление можно онлайн через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Государственной регистрации подлежат все аттракционы, включая карусели, колеса обозрения, 5D-кинотеатры и аэротрубы. Оформить услугу можно на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Регистрация и учет».

В рамках сервиса предприниматели могут подать заявление на регистрацию аттракциона, получить дубликат свидетельства или справку о регистрации, оформить регистрационный знак взамен утраченного или пришедшего в негодность, внести изменения в сведения о заявителе, а также оформить временную регистрацию. Кроме того, доступна функция прекращения или возобновления государственной регистрации.

Услуга платная и предназначена для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Размер госпошлины установлен статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации и зависит от цели обращения и степени потенциального биомеханического риска аттракциона.

При перемещении аттракциона на новое место необходимо оформить временную регистрацию по новому адресу. На входе должен быть размещен государственный регистрационный знак. С начала 2026 года электронной услугой воспользовались 145 раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.