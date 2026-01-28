В Подмосковье предложили усилить контроль за продажей вейпов

С такой инициативой выступила руководитель подмосковной МГЕР Диана Алумянц на круглом столе «Регулирование рынка вейпов: правовые механизмы и общественные интересы», организованном фракцией «Единая Россия» в Мособлдуме. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Один из затронутых вопросов касался возможности усиления контроля за продажей вейпов в магазинах и вендинговых аппаратах. Как отметила Диана Алумянц, в регионе контроль за оборотом табачной и никотиносодержашей продукцией — системная работа, которая ведется не первый год.

«Наши активисты на постоянной основе проводят мониторинги торговых точек совместно с сотрудниками полиции, представителями администраций, а также направляют материалы в контрольно-надзорные органы. Эта работа направлена не на давление на бизнес, а на защиту несовершеннолетних, соблюдение действующего законодательства, формирование безопасной городской среды», — рассказала Диана Алумянц.

По ее словам, в начале текущего года члены МГЕР проверили 40 торговых точек в 22 городах Подмосковья: в 32% из проверенных табачных магазинов торговля осуществлялась с открытой выкладкой товара на витринах, в 10% случаев торговые точки находились на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений, что создает дополнительные риски вовлечения подростков в потребление никотиносодержащей продукции.

«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что в 8% магазинов продавцы не запросили документ, удостоверяющий возраст, у молодого человека, визуально вызывающего сомнения в совершеннолетии. Кроме того, в 12% торговых точек была зафиксирована реклама никотиносодержащей продукции — как внутри магазинов, так и в непосредственной близости от них. Отдельно хочу отметить проблему, которая регулярно выявляется в ходе мониторингов — наличие безакцизной продукции, что несет не только социальные, но и экономические риски», — отметила Диана Алумянц.

Кроме этого, активисты выявили около 2000 открытых каналов с рекламой точек продажи вейпов. По словам руководителя подмосковной МГЕР, результаты мониторинга показывают, что действующих ограничений сегодня недостаточно, а их соблюдение требует дополнительного контроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.