В Подмосковье предлагают создавать технопарки для малых компаний

В регионах необходимо создавать технопарки для малых технологических компаний, с таким предложением выступила директор по экономике и финансам компании «МедТеко» Людмила Денисова в ходе экспертного круглого стола подмосковной «Единой России», где подводились итоги выполнения народной программы в сфере промышленности, сообщает пресс-служба партии.

По ее словам, создание подобных площадок позволит таким компаниям совместно использовать свои разработки и инновации, что положительно повлияет на их развитие. «МедТеко» является разработчиком и производителем медицинского оборудования, ей уже более 25 лет. С 2024 года она включена в реестр малых технологичных компаний, получает поддержку от государства.

«Мы хотели бы предложить создание технопарков для малых технологичных компаний, которые таким образом объединятся в своеобразные кластеры. Это позволит нам развиваться, поддерживать друг друга, совместно пользоваться своими разработками, инновациями. Также обращаемся за поддержкой в части предоставления льгот по налогообложению. Благодаря этому малыетехнологичные компании смогли бы направить допсредства на инвестиционные цели. Это поможет и дальше развивать производства: создавать рабочие мест, закупать сложное технологическое оборудование, внедрять робототехнику», — сказала Людмила Денисова.

Замминистра промышленности и науки Московской области, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» Кирилл Жигарев поддержал предложение.

«Прошедшая сегодня встреча продемонстрировала, как может проходить диалог между государством и бизнесом. Мы обсудили итоги выполнения народной программы „Единой России“, и даже получили предложения в новую — напомню, их сбор уже начался. Мы считаем актуальным предложение по организации технопарков и налоговым льготам», — отметил он.

Замминистра напомнил, что Подмосковье является лидером по числу особых экономических зон (ОЭЗ), индустриальных и технопарков. При этом в регионе на сегодня насчитывается уже более 260 предприятий, официально имеющих статус малых технологичных компаний.

«С точки зрения возможностей, у нас есть все для таких компаний: земля, государственные индустриальные парки, есть даже уже наработки по организации новых таких объектов. Соответственно, это предложение может получить развитие — один из новых технопарков, возможно, как раз будет отдан под такие малые технологические компании. Можно проработать и объединение обоих аспектов — сделать технопарк для таких компаний, где им предоставят налоговые льготы, то есть по примеру особых экономических зон. Мы возьмем все это в работу, постараемся оперативно дать свое видениеэтого механизма», — сказал Кирилл Жигарев.

Напомним, круглый стол «Промышленность Подмосковья. Есть результат»прошел на площадке предприятия «Метровагонмаш» с участием руководства областного отделения «Единой России», депутатов, руководителей крупных предприятий и профильных министерств в Мытищах 5 марта. Его участники отчиталась об итогах работы по выполнению народной программы в сфере промышленности в Подмосковье.

Как отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, все стратегические отрасли региона в течение 5 лет продолжают показывать уверенный рост.

«По объему экономики и промышленному производству мы входим в топ-3 вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Видим рост промышленного производства в 2,5 раза за последние 5 лет, в 2 раза увеличились и объемы привлеченных инвестиций. Развитие промышленности в Московской области позволило за 5 лет создать более 400 тысяч новых рабочих мест», –подчеркнул Игорь Брынцалов.

«Единая Россия» приступила к сбору инициатив в новую народнуюпрограмму. Как и в 2021 году, ее соавторами станут жители регионов иэксперты. Сбор предложений проходит на сайте «естьрезультат.рф».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.