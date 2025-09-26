В Подмосковье поздравили воспитателей с наступающим Днем дошкольного работника

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается в России 27 сентября. В Московской области работают 33,5 тысячи воспитателей. В преддверии праздника подмосковные единороссы поздравили педагогов и вручили им подарки, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В частности, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил детсад «Сказка» в микрорайоне Железнодорожный. Он вручил коллективу подарки от «Единой России» и побеседовал с сотрудниками во время чаепития.

«Эта профессия очень востребована. Наша встреча и разговор сегодня как раз были посвящены работе воспитателя. Созданию для детей той неповторимой атмосферы, чтобы ребенку здесь было комфортно», — отметил Тарас Ефимов.

В свою очередь, сотрудники детского сада рассказали депутату о своей работе и показали, чем занимаются дети на занятиях.

В муниципальном округе Лотошино воспитателей поздравили партактив местного отделения «Единой России» и представители администрации. Они посетили Центр развития ребенка «Детский сад № 15 „Мечта“ и дошкольные отделения МОУ „Лотошинская СОШ № 2, также вручив сотрудникам подарки.

«Воспитатели играют огромную роль в формировании личности юных граждан нашей страны. Во многом именно от них зависит, каким будет наше подрастающее поколение — будущее России», — подчеркнула секретарь местного отделения «Единой России» Екатерина Долгасова.

В Павловском Посаде местные депутаты от «Единой России» посетили детские сады № 26 «Ленок» и № 9 «Малыш». В ходе встреч сотрудники учреждений получили благодарственные письма, цветы и памятные подарки.

«Ваш труд незаметен многим, но его результат виден в каждом счастливом взгляде, в каждом успехе наших малышей, и от этого зависит, какими вырастут будущие граждане нашей страны», — подчеркнула депутат местного Совета Наталья Золина.

Напомним, для воспитателей в Московской области предусмотрен целый ряд мер поддержки. В частности, двухэтапная выплата в размере 150 тыс. рублей выпускникам ссузов и вузов, приступившим к работе в качестве педагога.

С 2022 года установлены ежемесячные доплаты: 5 000 рублей для руководителей муниципальных детских садов и педагогических работников, 2 500 рублей — младшим воспитателям. А с 2025 года установлена выплата в 3 000 рублей молодым работникам, которые устроились педагогами на последнем курсе колледжа или после третьего курса в вузе.

Как отмечал секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, в рамках Народной программы партии практически во всех муниципалитетах идет и строительство новых образовательных объектов. К 1 сентября в регионе открылось 26 новых школ и 15 детсадов, еще 57 школ, 17 садов и 2 колледжа открылись после капремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.