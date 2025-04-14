В Подмосковье повысился спрос на бытовую химию и товары личной гигиены

Средства личной гигиены и бытовой химии представлены в широком ассортименте на прилавках региональных супермаркетов и магазинов. Подмосковный рынок данной группы товаров показывает умеренный рост. Его основным драйвером является расширение ассортимента, включающего в себя выбор товаров для разных нужд и потребностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

За последние 3 месяца жители Подмосковья купили около 4 тонн мыла в пачках по 100 грамм — спрос на него вырос на 17%. Также на 4% повысился спрос на хозяйственное мыло — с января по март включительно было продано 972 килограмма в брусках по 200 грамм, продано свыше 1,5 миллионов зубных щеток, 667 тысяч тюбиков зубной пасты, более 3,6 тысяч тонн стирального порошка и 9,3 тысяч упаковок антисептиков для рук объемом в 50 мл.

Развитие технологий и инноваций, внедряемые производителями в свои продукты, также сказывается на спросе — создаются более эффективные и безопасные средства, пользующиеся интересом у населения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.