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В Подмосковье поступило 10 млн вызовов на номер «112» в 2024 году

Система-112 создана в Подмосковье распоряжением губернатора Московской области. Ежедневно операторы 112 принимают и обрабатывают свыше 35 тыс. обращений, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Чаще всего жители обращались за помощью медиков — более 2,7 млн вызовов. Полиция и ГИБДД — 1 млн, пожарная охрана — 135 тыс.

Справочные вызовы составили более 1 млн. Обращения, направленные в другие регионы — более 80 тыс.

Так, 2 тыс. вызовов требовали помощь психолога, еще 1 тыс. — оператора-лингвиста.

Всего за 9 лет работы операторы подмосковной службы спасения приняли свыше 93 млн обращений от жителей и гостей региона.

Система-112 Московской области работает по принципу «одного окна»: на звонок отвечает оператор, способный с помощью специального программного обеспечения отправить на место вызова любую помощь — газовиков, пожарных, медиков, сотрудников полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.