В Подмосковье построят мясоперерабатывающий завод за 3,4 млрд рублей

Компания «Мясная мануфактура Лыткарино» планирует строительство мясоперерабатывающего завода в подмосковном Лыткарино. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Инвестпроект внесли в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП) Московской области.

«Инвестпроектом предусмотрено строительство мясоперерабатывающего завода в Лыткарино. Инвестиции в проект превышают 3,4 млрд рублей. Компания планирует создать порядка 300 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом заводе будут производить сырокопченую и вареную колбасы, сосиски и паштеты. Проектная мощность производства — 1260 тонн готовой продукции в месяц.

Напомним, для участников реестра РИП Московской области предусмотрены налоговые льготы. По налогу на прибыль организаций установлена пониженная ставка в размере 10% вместо 25%. Первые четыре года после ввода объекта в эксплуатацию производство будет полностью освобождено от налога на имущество организаций. С пятого по седьмой год, при объеме инвестиций не менее 500 млн рублей, будет применяться пониженная ставка в размере 1,1% вместо 2,2%.

Подробнее об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/business/support-measures/big_business/reg_invest.

Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.