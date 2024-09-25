В Подмосковье построили 65 новых тротуаров для безопасности пешеходов

Дорожники завершили строительство 50 км новых тротуаров вдоль региональных дорог Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это повысит безопасность и снизит вероятность ДТП с участием пешеходов, а также обеспечит удобный подход к домам, остановкам, станциям, образовательным и медицинским учреждениям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В 30 округах Подмосковья построили 64 новых тротуара общей протяженностью более 50 км. Чтобы маломобильным пешеходам было комфортно тротуары обустраивают с пониженными съездами и бордюрным камнем. Отмечу, что самые длинные тротуары построили в пяти округах: Пушкинском, Коломне, Серпухове, Кашире и Щелкове», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В округе Пушкинский больше 3,1 км тротуара появилось на маршруте от станции Клязьма до остановки «Мост» в д. п. Черкизово — он обеспечивает безопасный подход жителей к домам, станции, церквям, школе, гимназии и университетам: РГУТиС и филиалу МосУ МВД РФ имени В. Я. Кикотя. В г. о. Коломна новая пешеходная дорога (2,7 км) появилась на центральной улице в с. Черкизово, пройти по ней можно к школе и детскому саду, дому культуры, почте, ФАП, психоневрологическому диспансеру, церквям и усадьбе Черкизово. А в г. о. Серпухов дорожники обустроили 2,2 км тротуара в деревнях Скрылья и Глазово на дороге к школе, дому культуры, детской больнице, поликлинике и ФАП — этот тротуар стал победителем голосования жителей на портале «Добродел». В г. о. Кашира тротуар протяженностью 2,1 км объединил п. Новоселки с микрорайоном Ожерелье, что обеспечит учащимся безопасный путь до школы № 5. В г. о. Щелково работы выполнили в п. Образцово от остановки «По требованию» до ул. Мира — рядом с новым тротуаром длиной в 2 км расположились магазин, церковь, футбольное поле и конный клуб.

«Сейчас в 9 округах продолжается строительство 11 новых тротуаров, в том числе на ул. Володарского в Наро-Фоминске, в д. Леоново в Егорьевске и между деревнями Лопотово и Полежайки в Солнечногорске», — добавил Гержик.

Всего до конца 2024 года в Московской области планируется построить более 65 км новых тротуаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.