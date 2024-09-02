В Подмосковье построили 14 новых тротуаров к образовательным учреждениям

«Для повышения безопасности учащихся в 12 городских округах построили 13 км новых тротуаров, расположенных на 14 участках региональных дорог, ведущих к школам, гимназиям, лицеям и детским садам. Продолжается обустройство еще 10 тротуаров протяженностью более 12 км», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Так, путь школьников стал безопаснее на Малинском шоссе в с. Черкизово г. о. Коломна вблизи детского сада № 11, рядом со школой и детским садом в п. Фруктовая г. о. Луховицы, на ул. Гагарина в Чехове у школы № 9 и детсада № 8, на Косинском шоссе в Балашихе на подходе к школе № 12, в с. Большое Алексеевское г. о. Ступино рядом со школой, детским садом и местным домом культуры, а также вблизи сельских школ в Каринском и Жаворонках Одинцовского округа.

В 8 округах строительство продолжается, в том числе в Чехове на ул. Чехова рядом с гимназией № 2 и Старосимферопольском шоссе вблизи школы в с. Молоди, в Наро-Фоминске на ул. Володарского недалеко от школы № 6, в Жуковском на ул. Королева — к школе № 25, в Клину в д. Струбково рядом с Зубовской школой им. П. А. Рассадкина и от д. Павельцево к детскому саду, школе и дому культуры в с. Петровское.

В ведомстве добавили, что всего в Московской области обустроят более 27 км тротуаров к учебным организациям в 21 округе. Ознакомиться с перечнем уже построенных тротуаров можно на интерактивной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.