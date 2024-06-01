В Подмосковье после реконструкции открыли спортивную площадку

Фото - © пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

В Ступине после реконструкции в День защиты детей открыли новую спортивную площадку. Участие в мероприятии принял Зампред областного Правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищном надзору Московской области Владислав Мурашов и глава муниципалитета Сергей Мужальских, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Рады, что подрастающее поколение проявляет активный интерес к здоровому образу жизни. Видим большое количество детей, подростков, которым интересно заниматься спортом и играть в подвижные игры. Поэтому мы уделяем должное внимание развитию инфраструктуры дворов, открытию площадок, на которых дети и взрослые смогут проводить свободное время с пользой. Сегодня на Октябрьской улице после модернизации открыли новую спортивную площадку. Жители в ней нуждались. По итогам проведенных работ было заменено резиновое покрытие, освещение, установлены новые шахматные и теннисные столы. Площадка соответствует всем требованиям безопасности», — рассказал Владислав Мурашов.

Для детей и взрослых была подготовлена широкая развлекательная программа.

Всех юных участников праздника угостили вкусным мороженым.

«Мы старались сделать все для того, чтобы детям и взрослым было комфортно заниматься различными видами спорта: баскетболом, футболом и волейболом. Зимой также планируем залить лед и дать возможность играть в хоккей и просто кататься на коньках», — отметил на открытии площадки Сергей Мужальских.

Также в рамках мероприятия прошел дворовый турнир по футболу, настольному теннису и шашкам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.