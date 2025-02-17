В Подмосковье появится новый питомник декоративных культур

ООО «Микробиосинтез» приступило к расчистке территории вблизи деревни Савинская Орехово-Зуевского округа для создания питомника декоративных культур. В рамках проекта планируется открытие 35 рабочих мест для жителей городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Компания специализируется на производстве органических удобрений под маркой «Оргавит», поставляя продукцию в торговые сети и маркетплейсы. Ведутся переговоры об участии в конкурсном отборе на получение субсидии для закупки оборудования и продвижения на маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуевском городском округе компания «Магна» построит завод по выпуску смазочных материалов. Объем инвестиций составит 200 млн рублей, на предприятии создадут 15 рабочих мест. Запуск запланирован на 2028 год.

«После ввода в эксплуатацию нового производственного комплекса компания рассчитывает производить до 10 тысяч тонн смазочных материалов», — рассказал и. о. гендиректора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.