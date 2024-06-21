В Подмосковье появились редкие мотыльки

Специалистами Минэкологии Подмосковья отмечен лет малого ночного павлиньего глаза — редкого мотылька, занесенного в Красную книгу Московской области. Это необычайное насекомое можно встретить лишь в промежуток с мая по конец июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Малый ночной павлиний глаз — мотылек, которого трудно не заметить и перепутать с кем-либо. Он достаточно крупный, имеет большие перистые усики. Его крылья украшены узорами в виде кругов, напоминающих глаза. При встрече неприятеля бабочка раскрывает свои яркие крылья и становится похожей на сову. Такой механизм защиты отпугивает хищников и спасает безобидное насекомое», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Энтомологи отмечают, что, как и большинство мотыльков, малый ночной павлиний глаз бодрствует преимущественно в вечерние и ночные часы. Как у многих бабочек, самцы павлиноглазки меньше, но зато намного ярче самок, их нижние крылья ярко-рыжего оттенка, в отличие от особей женского пола, чьи крылья белесые. Имаго ничем не питаются, будучи гусеницами насекомые запасают все питательные вещества для превращения и взрослой жизни.

В Подмосковье малого ночного павлиньего глаза можно встретить в городских округах: Можайский, Рузский, Дмитровский, Орехово-Зуевский, Подольск, Балашиха, Егорьевск, Клин, Наро-Фоминский, Химки, Домодедово, Истра, Ступино, Коломна, Шатура, Сергиево-Посадский, Серпухов, Одинцовский, Лотошино. Излюбленными местами его являются разреженные лиственным и смешанные леса с прогреваемыми полянами и опушками.

«Малый ночной павлиний глаз занесен в Красную книгу Московской области и находится под нашей охраной. Однако мы всегда помним о том, что защита таких видов должна исходить из сохранения их естественных мест обитания, ведь многие насекомые зависят от кормовых растений, для этого нами создаются особо охраняемые природные территории, где поддерживаются все необходимые условия для существования и размножения», — добавил Фирсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.