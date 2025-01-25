В Подмосковье похоронили лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова

В Московской области похоронили известного лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова. У места прощания с ним образовалась пробка из сотен машин, а у могилы автотитета было множество секретных венков от «хорошего человека», «друзей» и «соседей», сообщает SHOT .

Известный в регионе авторитет скончался от онкологии 17 января. В 2017 году Павлинов был приговорен к 17 годам тюрьмы за хищение госземель в Чеховском округе. За 5 лет общая сумма ущерба от деятельности группировки составила 281 млн рублей.

Однако уже в 2023 году Павлинов был освобожден из колонии по состоянию здоровья. Известно, что у него было множество заболеваний, включая рак.

В Чехове Павлинов был известен с 90-х годов. Он был владельцем местного ХК «Витязь», который прославился в КХЛ регулярными драками и потасовками прямо на льду. Кроме того, он был спонсором известных боксеров Дениса Лебедева и Александра Поветкина.

В криминальном мире Николая Павлинова, более известного под кличкой КолЯ (ударение на второй слог), считали «правильным авторитетом, жившим по понятиям».

Церемония прощания прошла в храме Рождества Богородицы в селе Талеж. Попрощаться с криминальным авторитетом приехало множество черных тонированных джипов. Похоронили Павлинова прямо у храма, где расположены другие старинные захоронения.