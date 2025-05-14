В Подмосковье подвели итоги Всероссийского учения на объектах образовательной сферы

13 мая в Главном управлении МЧС России по Московской области прошло совещание под председательством первого заместителя министра просвещения Российской Федерации Александра Бугаева и заместителя министра МЧС России — главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору Анатолия Супруновского, на котором были подведены итоги Всероссийского антитеррористического учения, состоявшегося 29–30 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На совещании присутствовали заместитель главного государственного инспектора Московской области по пожарному надзору Виктор Сергеев, а также представители министерства образования Московской области и министерства социального развития Московской области.

Всего в Подмосковье было задействовано 1 644 образовательных объекта и 109 детских лагерей. На учения прибыли 257 нарядов оперативных служб: более 590 сотрудников МЧС, 640 — МВД и 460 — Росгвардии. Общий охват участников превысил 900 тысяч человек.

Цели учения были достигнуты. Минпросвещения РФ отметило Московскую область за высокую эффективность проведения учений, особенно по количеству вовлеченных учреждений.

Вопрос оперативного реагирования остается на особом контроле правительства Московской области. В дальнейшем такие тренировки планируется проводить регулярно для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.