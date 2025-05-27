В Подмосковье подвели итоги учебно-исследовательских работ «Юный архивист»

С 2014 года в Московской области проводится конкурс учебно-исследовательских работ «Юный архивист». На этот раз для участия в конкурсе поступило 95 работ от 117 участников из 40 муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Наиболее активно участие приняли учащиеся из следующих городских и муниципальных округов:

Пушкинский городской округ — 7 работ;

Городской округ Щелково — 7 работ;

Городской округ Серпухов — 6 работ;

Муниципальный округ Шатура — 6 работ;

Городской округ Люберцы — 6 работ.

Тематика представленных на конкурс работ была очень разнообразной. Наибольшее количество работ, как и в предыдущие годы, посвящено Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. На Конкурс также были представлены работы, посвященные истории Русской Православной церкви, истории Подмосковья, подмосковных школ, семейные истории, исследовательские работы в области краеведения, генеалогии, литературы и искусства. Многие работы созданы по документам семейных архивов. Впервые была представлена работа по истории создания художественного фильма по материалам Госфильмфонда России. Традиционно на конкурс был представлен целый ряд работ, посвященный изучению экспонатов школьных музеев. Участники конкурса соприкасаются с прошлым через материальные носители, изучая и открывая для себя новые грани уже, казалось бы, изученных историй. От истории жизни человека к истории жизни страны.

Лауреатами I степени стали авторы работ, набравших 50 и более баллов. Авторы работ, набравших от 40 до 49 баллов, награждаются дипломами лауреатов II степени, от 30 до 39 баллов — дипломами лауреатов III степени.

Ознакомиться с рейтинговой таблицей конкурса «Юный архивист» 2024 можно на сайте министерства.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.