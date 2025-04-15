В Люберецкой гимназии № 16 «Интерес» прошел очный этап регионального конкурса профессионального мастерства «Советник года — 2025». В мероприятии приняли участие 23 советника директоров по воспитанию из школ и колледжей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках конкурсных испытаний участники представили проекты, основанные на высказываниях выдающихся российских педагогов, а также показали свой педагогический опыт в педагогической мастерской «Моя роль в деятельности детских общественных объединений». Конкурс позволил участникам продемонстрировать современные подходы к работе с детскими объединениями, вовлечению школьников в социально значимые проекты и интеграции воспитательной работы в образовательный процесс.

Особое внимание на конкурсе было уделено обсуждению миссии советника в школе. Участники и эксперты отметили, что советник не дублирует функции заместителя директора по воспитательной работе, а выступает как медиатор между детьми, педагогами, родителями и внешними партнерами. По словам организаторов конкурса, он создает пространство, в котором воспитание становится неформальной, но неотъемлемой частью школьной жизни.

Работу конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли ректор Государственного гуманитарно-технологического университета Галина Скударева, директор школы № 4 Орехово-Зуевского городского округа Алексей Панфилов, директор Дворца детского творчества городского округа Люберцы Алексей Конюшков и ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан Российского детско-юношеского центра Алина Малофеева. Председателем жюри выступила специалист регионального ресурсного центра «Навигаторы детства» Арина Преснякова.

Победители были определены в пяти номинациях.

В номинации «Советник — наставник» среди представителей общеобразовательных организаций победу одержала Анастасия Михеева из городского округа Клин, второе место заняла Мехрибан Амирова из городского округа Химки. Среди советников колледжей первое место заняла Наталья Орешкина (Одинцовский техникум), второе — Белла Анастасова (Воскресенский колледж), третье — Ирина Кузуб (Авиационный техникум имени В.А. Казакова).

В номинации «Советник — методист» в категории общеобразовательных организаций первое место у Полины Логиновой (Сергиево-Посадский городской округ), второе — у Марии Иняткиной (Люберцы), третье — у Нины Божко (городской округ Клин). В категории СПО победу одержала Ирина Трушечкина (Воскресенский колледж), второе место заняла Екатерина Мулина (Егорьевский техникум).

В номинации «Советник — медиа» среди школьных советников первое место получила Ольга Гуськова (городской округ Ступино), второе — Андрей Лопухов (Коломна), третье — Татьяна Сабинина (Балашиха). В категории СПО победила Анастасия Филькова (МЦК — Техникум имени С.П. Королёва), второе место у Любови Янбековой (Дмитровский техникум), третье — у Натальи Риги (Подмосковный колледж «Энергия»).

В номинации «Советник — креативный двигатель идей» первое место получила Екатерина Филиппова (городской округ Подольск), второе — Илья Петров (Павлово-Посадский городской округ), третье — Виктория Епифанова (Люберцы).

В номинации «Советник — коммуникатор» победителем стала Гаяне Барсегян (Дмитровский муниципальный округ), второе место заняла Мария Гардер (Подольск), третье — Алина Голованова (муниципальный округ Луховицы).

В ведомстве отметили, что конкурс «Советник года» продолжает укреплять профессиональное сообщество и поддерживать тех, кто занимается воспитанием будущих поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.