В Подмосковье подвели итоги регионального этапа президентских спортивных игр школьников

В Московской области завершился региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Финальные соревнования проходили со 2 по 4 июня в городском округе Люберцы и были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В финале участвовали 96 школьников, они представляли восемь команд из Воскресенска, Краснознаменска, Люберец, Мытищ, Одинцово и Химок, а также Чеховского и Раменского муниципальных округов. Юные спортсмены боролись за право представить регион на всероссийском финале.

Программа соревнований включала состязания по легкой атлетике (двоеборье и эстафета), баскетболу, футболу, волейболу и настольному теннису.

По итогам соревнований победителем регионального этапа стала команда школы № 32 городского округа Мытищи. Второе место заняла команда Раменской школы № 5, третье — команда Октябрьской школ № 54 городского округа Люберцы.

Команда-победитель будет представлять Московскую область на финальном этапе Всероссийских игр школьников, который пройдет в сентябре в Краснодарском крае во Всероссийском детском центре «Смена».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.