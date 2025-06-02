В Подмосковье подвели итоги регионального этапа «Президентских состязаний»

сегодня в 09:50

Программа соревнований включала спортивное многоборье, подвижные игры, легкоатлетическую эстафету и теоретический конкурс.

«Президентские состязания — яркий пример того, как спорт объединяет детей по всей стране. Наши ребята — сильные, целеустремленные и достойные представители Подмосковья. Мы верим в их успех и гордимся каждым участником», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По итогам соревнований определены сильнейшие класс-команды в двух категориях:

Среди городских школ:

1 место — МАОУ Домодедовский Лицей № 3

2 место — МБОУ СОШ «Лига первых» (г. Химки)

3 место — МБОУ Школа № 9 (г. Жуковский)

Среди сельских школ:

1 место — МБОУ СОШ № 26 (г.о. Щелково)

2 место — МОУ Ново-Харитоновская СОШ № 10 с УИОП (Раменский г. о.)

3 место — МАОУ «ОЦ „Лидер“» (Ленинский г. о.)

Уже в сентябре 2025 года команды-победители представят Московскую область на финальном этапе «Президентских состязаний» во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.