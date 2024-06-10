В Подмосковье подвели итоги регионального этапа олимпиады по ОБЖ

На базе Луховицкого аграрно-промышленного техникума успешно прошла региональная олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности. Студенты из восьми колледжей МО собрались, чтобы продемонстрировать свои умения и знания в применении теории безопасности в практических ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Победителями олимпиады стали: Александр Моргунов из Воскресенского колледжа занял первое место, Евгений Хомяков, также из Воскресенского колледжа, получил второе место, а Валерий Громов из автомобильно-дорожного колледжа Бронницкого городского округа был удостоен третьего места.

Олимпиада состояла из трех конкурсных этапов: теоретический этап позволил проверить знания участников в области безопасности жизнедеятельности, практический — оценить умения в оказании первой помощи, а полевой — дал возможность протестировать готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях.

«Мы поздравляем победителей и всех участников, которые проявили настоящую волю к победе и стремление к совершенствованию своих навыков. Олимпиада способствовала не только проверке знаний, но и усилению мотивации студентов к изучению вопросов безопасности жизнедеятельности и подготовке к будущей службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.