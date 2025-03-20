В Подмосковье подвели итоги регионального этапа конкурса игрушек-кормушек

В Подмосковье прошел региональный этап Всероссийского конкурса игрушек-кормушек «Эколята — друзья пернатых». В нем приняли участие свыше 2,2 тыс. дошкольников и учащихся 1-11 классов со всего региона, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках конкурса ребята освоили навыки заботы о зимующих птицах. На предварительных беседах, проводимых во время создания кормушек, дети узнали о предпочтениях птиц в питании, а также о правильных местах для размещения кормушек.

Эколята изготовили и развесили более 400 кормушек по всему Подмосковью.

Наиболее активное участие проявили городские округа: Клин, Раменский, Богородский, Люберцы, Сергиево-Посадский, Химки, Орехово-Зуевский, Красногорск и Краснознаменск.

Работы победителей будут представлены на федеральном этапе конкурса. Итоговый протокол регионального этапа доступен на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.