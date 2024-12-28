В Подмосковье подвели итоги реализации нацпроекта «Образование»

В 2024 году завершился национальный проект «Образование», который за пять лет кардинально изменил систему обучения и воспитания в Московской области. Этот масштабный проект, направленный на модернизацию образовательной среды, позволил создать целую экосистему для развития детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В регионе были построены 166 новых школ, рассчитанных на более чем 110 тыс. учеников, а в 64 образовательных учреждениях состоялся капитальный ремонт.

Кроме того, было создано более 13 тыс. новых мест дополнительного образования. Особое внимание было уделено развитию передовых технологий: открыты центры цифрового образования детей «IT-куб» в городских округах Подольск, Клин, Электросталь, Химки и в Ленинском городском округе, а также детские технопарки «Кванториум» в Королеве, Балашихе, Дмитровском и Одинцовском горокругах.

В сельской местности заработали 505 центров «Точка роста», а в 798 образовательных организациях была обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды.

«Национальный проект „Образование“ позволил вывести систему образования на новый уровень, создать условия для качественного обучения и развития детей. Это залог успешного будущего», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

С 2025 года начнется реализация нового нацпроекта «Молодежь и дети», который будет направлен на воспитание, признавая его приоритетом государственной политики. В планах — продолжение строительства школ, капитальный ремонт образовательных организаций, обновление учебных корпусов и общежитий колледжей, а также развитие программ дополнительного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.