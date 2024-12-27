В Подмосковье подвели итоги работы студенческих отрядов

В Доме Правительства Московской области под лозунгом «Поколение.Традиции.Время» прошла торжественная церемония закрытия трудового семестра регионального отделения Российских студенческих отрядов, в которой приняло участие более 400 активистов со всего Подмосковья. На мероприятии подвели итоги года и наградили лучшие студенческие отряды и штабы студенческих отрядов образовательных организаций.

«В конце мая мы дали нашим студентам путевку в летний трудовой семестр. Помимо Московской области студенты трудились в детских центрах и оздоровительных лагерях Луганска, Краснодарского края, Крыма и Владивостока. Впервые строительные отряды прошли на проекты „Росатома“ и „Газпрома“, даже работали на заводе по сборке подводных лодок. Активисты отправились на Камчатку на пути́ну перерабатывать рыбу и добывать икру. Кроме этого, впервые были трудоустроены те ребята, которым еще не исполнилось 18 лет. Было также и много побед. Студенты достойно представили наш регион на Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, завоевали много призовых мест по разным направлениям. Студотряды Подмосковья стали лучшими в стране в номинации „Кубок прогресса“, вошли в топ-10 лучших студенческих отрядов страны. Желаю не сбавлять оборотов и двигаться только вперед!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Сейчас в рядах движения в Подмосковье более 5000 активистов студенческих отрядов, более 3000 из которых были трудоустроены. Ребята работали по разным направлениям: сервисному, строительному, педагогическому, сельскохозяйственному и направлению проводников. Активно развивается направление трудовых отрядов подростков, которые также этим летом получили свой первый трудовой опыт.

«У ребят был очень насыщенный год, они много трудились как в рамках трудовых проектов, так и реализации плана мероприятий юбилейного года РСО, набирались опыта, заводили новые знакомства и даже создавали семьи. Здорово наблюдать, как в Подмосковье ежегодно кратно возрастает количество вовлеченных ребят, а также развиваются трудовые отряды подростков — это очень перспективное направление. Уверена, что ваши отряды и дальше будут радовать нас своими результатами и победами, а мы, в свою очередь, всегда вас поддержим. Огромная благодарность всему региональному штабу и бойцам за готовность трудиться, принимать на своей земле Окружные и Всероссийские мероприятия, участвовать в жизни области и всей страны!», — сказала Юлия Дрожжина, Руководитель Окружного штаба студенческих отрядов ЦФО, депутат Государственной Думы.

Лучшим штабом студенческих отрядов Московской области по командирской деятельности стала команда Российского университета кооперации, в комиссарской деятельности отметился отряд педагогов «След» (Мытищи), самыми активными в сервисном направлении стали ребята из отряда «Помогатор» (Мытищи), отряд «Варягъ» (Королев) — лучший в сельскохозяйственном направлении, «Миллениум» (Коломна) — лучший педагогический отряд, студенты из «Арктики» (Люберцы) — лучшие проводники. Штаб студотрядов Гжельского государственного университета победил в номинации «Лучший штаб образовательных организаций студенческих отрядов Московской области», щелковские ребята «НЕУДЕРЖИМЫЕ» стали лучшими среди ссузов, а «Арголида» (Химки) — среди вузов. Отряд «Адреналин» (Мытищи) — лучший трудовой отряд подростков, Штаб студенческих отрядов МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана победил в номинации «Прорыв года».

Победителям вручили знамена направлений, сертификаты на 10 и 20 тысяч рублей и памятные призы.

В рамках торжественной церемонии отряды представили творческие номера.

«Завершился третий трудовой семестр, а это значит, что были награждены самые активные ребята, которые помогают развивать Российские студенческие отряды на территории Подмосковья, вручены знамена лучшим командам, которые на протяжении всего года работали не покладая рук. Уже четыре года наши студотряды развиваются, стремятся к большему, покоряют новые вершины, занимают призовые места! Дальше — больше!», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

В этом году РСО отмечают двойную юбилейную дату: 65-летие с момента основания и 20-летие с начала современной истории движения. В честь этого по всей стране прошло много мероприятий.

В мае Подмосковье принимало у себя в гостях активистов РСО из 50 регионов нашей страны на первом образовательном интенсиве Корпоративного университета, где более 100 представителей РСО со всей страны собрались, чтобы обменяться опытом и наладить четкую работу по трудоустройству активистов студотрядов.

В сентябре в регионе провели Всероссийскую медиашколу студенческих отрядов — в образовательной программе приняли участие более 100 активистов со всей России.

С 20 по 22 ноября в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов в Московской области прошли Всероссийские конкурсы профессионального мастерства.

Также подмосковное отделение РСО было в числе организаторов Всероссийского слета студенческий отрядов, который прошел с 22 по 24 ноября на разных крупных площадках в Москве: Государственный Кремлевский дворец, Кинотеатр «Октябрь», ВТБ Арена. Более 150 студентов работали кураторами на площадках, сопровождали гостей, помогали с навигацией, организовывали деловую программу и стратегическую сессию. В федеральном мероприятии приняли участие более 12,5 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев