В Подмосковье подвели итоги работы по программе «Открытая промышленность»

В мае Московская область успешно прошла обучение и защитила проект в рамках третьего потока программы «Открытая промышленность». Подмосковный Мининвест подвел итоги работы региональной команды, а также вручил дипломы и благодарственные письма компаниям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В прошлом году Московская область успешно защитила свою программу развития промышленного туризма, получив диплом в номинации «Проминвест» за эффективное внедрение промтуризма для привлечения инвестиций. В этом году регион представил онлайн-сервис «Промышленное кольцо Подмосковья», который также был удостоен награды. Кроме того, опыт Московской области рекомендован для распространения в других субъектах страны. По направлению развития промышленного туризма мы активно сотрудничаем с рядом подмосковных компаний, которые вносят в это дело значительный вклад и предоставляют для всех желающих доступ к своим производствам», — прокомментировала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В этом году в состав подмосковной команды вошли представители предприятий: производство кабельной продукции «СПКБ Техно», центр космической науки «ЦНИИмаш», производство изделий из пластика для бытовых нужд «Бытпласт», а также компании «Гжель художественные мастерские» и «Дулевский фарфор». Все они присоединились к проекту «Промышленное кольцо Подмосковья». От Мининвеста компании получили благодарственные письма, а от Центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства дипломы — удостоверения о повышении квалификации.

Сервис «Промышленное кольцо Подмосковья» размещен на инвестиционном портале Московской области. С его помощью можно виртуально познакомиться с предприятиями, записаться на очные экскурсии и мастер-классы, узнать больше о работе местных предприятий. На сегодняшний день там представлено порядка 10 промышленных площадок для посещения. Среди них Дулевский фарфоровый завод, «Гжель», Жостовская фабрика, центральный научно-исследовательский институт машиностроения и Загорский трубный завод. Последний также отмечен АСИ в путеводителе «Все на завод!», как пример образцовой площадки.

«Открытая промышленность» (Акселератор 3.0) — это всероссийская образовательная программа по развитию промышленного туризма, которая реализуется с 2021 года. В рамках проекта специалисты агентства обучают команды регионов, состоящие из сотрудников предприятий и госорганов, разработке и организации промышленных экскурсий. Цель программы — популяризировать промышленность, привлечь кадры на предприятия и повысить узнаваемость региональных брендов.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Самое большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье — 180. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.