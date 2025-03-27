В Подмосковье подвели итоги областного конкурса «Орлята России»

На финал были приглашены команды, которые успешно прошли конкурсный отбор, представив творческие видеоролики на тему «Мы — орлята будущего». Для участников провели интеллектуально-творческую игру, которая включала вопросы, связанные с реализацией треков программы «Орлята России», а также с основными ценностями и идеями этой программы.

Кульминацией мероприятия стало совместное исполнение гимна «Орлят России» Московской области, авторами которого являются Ксения Зубкова и Наталья Миронова из школы имени А. С. Попова городского округа Власиха.

По итогам финала 1 место заняли команды Реутовской школы № 6, Щелковской гимназии № 6 и школы им. А. С. Попова г. о. Власиха. 2 место досталось командам из Дмитровской школы № 9 и Серпуховской школы № 19 им. Р. Катасонова. 3 место заняли учащиеся из Волоколамской школы № 2 и Красногорской школы № 18. Гран-при конкурса получила команда школы «ЛИДЕР» г. Химки.

Главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор проектов «Навигаторы детства», «Орлята России», «Орлята-дошколята», член общественной палаты Московской области Святослав Громов отметил, что конкурс стал стартом для будущих достижений школьников.

«Сегодня „Орлята“ доказали, что у России есть яркое и уверенное будущее. Каждый из них — это пример целеустремленности, командного духа и творческого потенциала. Быть „орлёнком“ — значит всегда стремиться к высоте, быть лидером и вдохновлять других своим примером», — добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.