В Подмосковье подвели итоги мая по профилактике бешенства животных

В Московской области подвели итоги месяца по профилактике бешенства животных, который проводился в регионе с 1 по 31 мая. Это вирусное заболевание поражает центральную нервную систему как животного, так и человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Специалисты госветслужбы Подмосковья вакцинировали против бешенства более 38 тысяч голов восприимчивых домашних, сельскохозяйственных и безнадзорных животных, а также провели регистрацию и учет 864 собак и 528 кошек с выдачей владельцам ветеринарных паспортов», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве отметили, что дополнительно были организованы выезды бригад ветеринаров. Жителям и подрастающему поколению объясняли, какими симптомами проявляется заболевание, как обезопасить себя и домашних животных.

В Госветслужбе Подмосковья добавили, что в течение месяца по профилактике бешенства животных сотрудники провели 63 занятия среди учащихся общеобразовательных, детских дошкольных учреждений, а также учреждений отдыха для детей и взрослых. На территориях населенных пунктов было распространено более 7 200 листовок и памяток, как распознать бешенство и, что делать в случае проявления симптомов.

Профилактика заболевания проводится в регионе ежегодно при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Это позволяет сократить количество случаев заражения бешенством. Например, в этом году зафиксировано снижение на 44%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.