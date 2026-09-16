В Подмосковье подвели итоги летнего детского отдыха

Детская оздоровительная кампания 2026 года в Московской области подошла к концу. Итоги работы по обеспечению безопасности в лагерях рассмотрели 16 сентября на заседании региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В обсуждении участвовали представители областного правительства, руководство регионального главка МЧС и главы муниципалитетов.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Подмосковья Александр Медведев доложил, что в этом сезоне под надзором ведомства находилось свыше 1100 объектов — среди них загородные лагеря и площадки дневного пребывания при школах. Отдельное внимание уделили 40 учреждениям, которые расположены рядом с лесными массивами: для них ввели режим повышенного контроля и провели внеплановые проверки.

Замечания все же были: по итогам инспекций, прошедших совместно с прокуратурой, к работе не допустили два объекта — «Салют» в Домодедове и палаточный лагерь «Спецназ Дети» в Волоколамском округе. Причинами запрета стали проблемы с системами противопожарной защиты, отсутствие водоснабжения и несоответствие зданий требованиям огнестойкости.

Безопасность детей обеспечивалась не только проверками, но и широкой профилактикой. В каждую смену для ребят устраивали «Дни пожарной безопасности». Всего за лето в лагерях провели более 1500 инструктажей для персонала и свыше 2000 просветительских мероприятий для отдыхающих, а также отработали навыки эвакуации на всех объектах.

Принятые меры дали результат: летний сезон прошел без происшествий — на территории детских оздоровительных учреждений региона не зафиксировано ни одного пожара.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.