В Подмосковье подвели итоги купального сезона

На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Московской области специалисты подвели итоги работы спасательных служб за последние три месяца. В целом динамика оценивается как положительная, однако обстановка на водоемах региона по-прежнему вызывает серьезные опасения, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Врио главного государственного инспектора по маломерным судам Московской области Андрей Зимин доложил, что в течение купального сезона на водоемах Подмосковья погибли 88 человек, среди них 12 детей. Еще 30 человек удалось спасти.

Если сравнивать с прошлым годом, общее количество смертельных случаев уменьшилось на 29%. Но статистика гибели детей демонстрирует обратную тенденцию: число погибших несовершеннолетних увеличилось на два случая.

Как показал анализ, львиная доля происшествий приходится на «дикие» места, где купание не предусмотрено. Нередко там нет даже предупреждающих знаков, а главными сопутствующими факторами трагедий остаются алкогольное опьянение взрослых и бесконтрольность со стороны родителей.

Начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов назвал главным инструментом сокращения смертности на воде расширение сети официальных пляжей. В текущем году их количество достигло 103, что на 10% превышает показатель прошлого года. Практика показывает: оборудованная зона отдыха с инфраструктурой напрямую сказывается на уровне безопасности.

Одновременно шла активная работа по контролю за стихийными местами отдыха. Ежесуточно на маршруты выходило до 150 патрульных групп. Инспекторы провели тысячи профилактических бесед и не допустили нахождения у воды без присмотра более 1,2 тысячи детей.

В ходе рейдов сотрудники ГИМС зафиксировали 561 правонарушение. Большая часть протоколов составлена за нарушение правил эксплуатации судов и управление ими без прав. Что касается правил охраны жизни людей на воде, то по соответствующей статье КоАП Московской области было оформлено 44 протокола. Андрей Зимин акцентировал внимание на необходимости усилить административный контроль, подчеркнув, что нарушения правил безопасности носят массовый характер, а отвечают за них пока единицы.

Отдельное важное направление — обучение детей плаванию. В рамках всероссийской акции «Научись плавать» навыки безопасного поведения на воде освоили свыше 113 тысяч юных жителей Подмосковья.

Сейчас ведется подготовка к зимнему сезону. Главам муниципалитетов поручено до начала ледостава проверить и обновить предупреждающие аншлаги в местах выхода на лед. В зимние месяцы мониторинг толщины ледового покрова и патрулирование станут для экстренных служб ежедневной задачей.

По результатам заседания решено разработать «дорожные карты» по открытию новых официальных пляжей, чтобы уже к следующему сезону максимально обезопасить отдых жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.