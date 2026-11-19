сегодня в 17:41

Юные участники школьных лесничеств и экологического кружка представили 26 рисунков и фотографий на конкурс «Золотая осень». Итоги подвели в Московском учебно-опытном филиале ГАУ МО «Мособллес», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В конкурсе «Золотая осень» участвовали школьные лесничества «Лесной патруль» из школы № 28 городского округа Щелково, «Лесные защитники» из Софринского образовательного комплекса, «Лесные спасатели» и дошкольники из кружка «Юные экологи родного края» Ашукинского образовательного комплекса Пушкинского округа. Жюри оценило 26 рисунков и фотографий.

В номинации «Я и осень» все призовые места заняли воспитанники кружка «Юные экологи родного края». Первое место получила Милослава Ильенко, второе — Матвей Горбунов и Николай Маликов, третье — Амина Гильмутдинова и Виктория Таушканова.

В номинации «Осень в объективе» победил Станислав Бобров из кружка «Юные экологи родного края». Второе место занял Андрей Савин из лесничества «Лесные спасатели», третье разделили Кирилл Трапезников и Алена Чупахина из «Лесных защитников».

В номинации «Краски осени» первое место присудили Ангелине Смирновой из «Лесного патруля». Второй стала Ульяна Родина, третьей — Виктория Швацкая, обе представляют «Лесных защитников».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.