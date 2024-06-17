В Подмосковье подвели итоги чемпионата «Профессионалы» по кинологии

В губернском колледже округа Серпухов состоялось торжественное закрытие итогового этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы — 2024» по компетенции «Кинология». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Директор колледжа, Народный учитель РФ Александр Лысиков, обратился к участникам с приветственным словом, поздравив их с завершением чемпионата и объявив результаты. Первое место заняла Рада Постникова, представляющая губернский колледж Московской области. Второе место — Кристина Дудина из Белгородского правоохранительного колледжа имени Героя России В. В. Бурцева, а третье место досталось Зое Юзыпчук из Бурятского аграрного колледжа им. М. Е. Ербанова.

Все участники и их наставники были награждены памятными подарками. Менеджер компетенции «Кинология» и главный эксперт чемпионата Эльвира Соина выразила благодарность участникам и экспертам за их труд и вклад в проведение чемпионата.

«Надеемся, что чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы — 2024» станет началом плодотворного сотрудничества между колледжами и послужит дальнейшему профессиональному росту конкурсантов и их наставников», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.