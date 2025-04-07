В Подмосковье подвели итоги борьбы с нелегальными перевозчиками стройотходов

В Минэкологии Московской области подвели итоги работы по борьбе с нелегальной транспортировкой и сбросом строительных отходов и грунтов за первые три месяца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экологическое ведомство совместно с министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Главным управлением региональной безопасности Московской области, ГИБДД по Московской области проводит совместные рейды по выявлению нелегальных перевозчиков.

В январе–марте было проведено 8 совместных рейдовых мероприятий в округах Химки, Истра, Раменском, Люберцы, Пушкинском и Мытищи. Всего проверено 220 транспортных средств, предотвращен сброс строительного мусора объемом 428 кубометров, составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, задержано 25 транспортных средств.

Помимо этого, в ходе надзорных мероприятий выявлена и пресечена деятельность 19 нелегальных точек приемки строительных отходов, при этом задержано 27 транспортных средств, составлено столько же протоколов об административных правонарушениях.

Большой вклад в работу по выявлению нарушений в сфере оборота строительных отходов вносят средства фотофиксации. В январе–марте за транспортировку строительного мусора без оформления электронного талона вынесено 193 постановления о назначении административного наказания на сумму 4 265 000 руб. За незаконный сброс отходов, установленный в автоматическом режиме камерами фотофиксации, вынесено 30 постановлений о назначении административного наказания на сумму 1 860 000 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.